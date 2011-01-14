'El Intermedio' cuenta cómo Intereconomía manipuló la campaña de FACUA para aparentar que fomenta denuncias a fumadores
'La Gaceta' ha tenido que publicar una rectificación. En Intereconomía TV continúan insultando a la asociación, sus dirigentes y los ciudadanos que participan en la campaña sobre la Ley del tabaco.
FACUA.org
España-14/01/2011
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El programa El intermedio, que presenta en La Sexta El Gran Wyoming, se ha hecho eco este jueves de la manipulación realizada por el grupo Intereconomía de la campaña de FACUA-Consumidores en Acción sobre la Ley del tabaco, para aparentar que fomenta denu