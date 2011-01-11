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Los martes, FACUA en 'Julia en la Onda'

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, analizará en el programa de Onda Cero los temas de actualidad que afectan a los consumidores y contestará a las preguntas de los oyentes.

FACUA.org
España-11/01/2011
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, será uno de los nuevos colaboradores de Julia en la Onda, el programa que dirige y presenta Julia Otero en Onda Cero.

Desde este 11 de enero, todos los martes, el portavoz de la as

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