FACUA informa
Boletín semanal número 172
12/02/2012
El presidente de FACUA expresa su malestar por la sentencia contra Garzón y muestra su perplejidad ante su extrema dureza
FACUA Granada se reúne con los concejales de Economía y de Consumo del Ayuntamiento de Granada
Las asociaciones de consumidores andaluzas reivindican mayor control del mercado para frenar los abusos
FACUA denuncia la oferta anunciada por Ryanair mientras se burlaba de los empleados de Spanair
FACUA Sevilla considera un insulto a los vecinos la sustitución del contenedor de envases de la Alameda
FACUA pide la retirada de la campaña publicitaria denigrante y xenófoba de Vitaldent
FACUA Andalucía presenta 50 propuestas a los candidatos a las Elecciones Autonómicas
FACUA abre el plazo para que los consumidores propongan las nominaciones a La Peor Empresa del Año
FACUA Sevilla pide que se abra una investigación sobre una posible recogida irregular de basuras
FACUA apoya la proposición no de ley de Izquierda Plural contra el engaño masivo de las participaciones preferentes
Las 'telecos' baten todos sus records en las denuncias de los consumidores andaluces
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