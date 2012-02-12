FACUA informa

Boletín semanal número 172
12/02/2012

El presidente de FACUA expresa su malestar por la sentencia contra Garzón y muestra su perplejidad ante su extrema dureza

FACUA Granada se reúne con los concejales de Economía y de Consumo del Ayuntamiento de Granada

Las asociaciones de consumidores andaluzas reivindican mayor control del mercado para frenar los abusos

FACUA denuncia la oferta anunciada por Ryanair mientras se burlaba de los empleados de Spanair

FACUA Sevilla considera un insulto a los vecinos la sustitución del contenedor de envases de la Alameda

FACUA pide la retirada de la campaña publicitaria denigrante y xenófoba de Vitaldent

FACUA Andalucía presenta 50 propuestas a los candidatos a las Elecciones Autonómicas

FACUA abre el plazo para que los consumidores propongan las nominaciones a La Peor Empresa del Año

FACUA Sevilla pide que se abra una investigación sobre una posible recogida irregular de basuras

FACUA apoya la proposición no de ley de Izquierda Plural contra el engaño masivo de las participaciones preferentes

Las 'telecos' baten todos sus records en las denuncias de los consumidores andaluces

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