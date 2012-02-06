Las 'telecos' baten todos sus records en las denuncias de los consumidores andaluces
La banca se situó en segunda posición en el balance de FACUA Andalucía, seguida de los seguros, el suministro eléctrico y las compañías aéreas.
FACUA.org
Andalucía-06/02/2012
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Las telecomunicaciones han batido todos sus records históricos en las denuncias de los consumidores andaluces, según pone de manifiesto el balance de 2011 de FACUA Andalucía. Nada menos que cuatro de cada diez reclamaciones tramitadas por sus asociaciones en las ocho provinci