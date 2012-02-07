FACUA abre el plazo para que los consumidores propongan las nominaciones a La Peor Empresa del Año
Comienza el proceso para la selección de los cinco nominados a los premios a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial de los últimos doce meses.
FACUA.org
España-07/02/2012
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Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones en la tercera edición de los premios a La Peor Empresa del Año, que FACUA-Consumidores en Acción lanza desde 2010 para censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más responsa