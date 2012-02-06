FACUA apoya la proposición no de ley de Izquierda Plural contra el engaño masivo de las participaciones preferentes
La asociación comparte la necesidad de proteger a los usuarios ante los abusos de la banca en la venta de productos financieros tóxicos y especulativos.
FACUA.org
España-06/02/2012
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FACUA-Consumidores en Acción apoya la proposición no de ley sobre las participaciones preferentes presentada por el Grupo parlamentario Izquierda Plural, formado por IU, ICV-EUiA y CHA.
La asociación comparte la necesidad de frenar los abusos que está cometiendo