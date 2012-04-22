FACUA informa

Boletín semanal número 182
22/04/2012

Negar la sanidad a los inmigrantes sin legalizar que no encuentran empleo "es una inmoral perversión", denuncia el presidente de FACUA

El Grupo Escuela de Teatro de Málaga representará la obra 'Con Retraso', en solidaridad con FACUA Málaga

FACUA Córdoba pide la participación de los usuarios en la elaboración de la nueva ordenanza del Taxi

FACUA Madrid llama a los consumidores a unirse a la manifestación contra el 'tarifazo' en el transporte público

FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles

FACUA Almería celebra su Asamblea General de Socios

Wert fomenta un modelo de universidad elitista que sólo exige esfuerzo a los pobres

FACUA y Adams firman un convenio de colaboración

"Son 4 cafés": absoluta insensiblidad del portavoz de Sanidad del PP sobre el copago de los pensionistas

FACUA y CCOO firman un convenio de colaboración

Los socios de FACUA Imanol Arias, Lara de Miguel y Patxi Freytez llaman a luchar contra los contratos de permanencia abusivos

FACUA considera inaceptable el tarifazo del 11% que pretende aplicar Renfe

FACUA alerta que el Gobierno prepara el terreno de una sanidad para ricos y otra para pobres

Nace la nueva FACUA y comienza la 'Lucha contra los abusos'

Vueling indemniza a un socio de FACUA tras cancelar su vuelo

FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con CCOO de Madrid

Lucha contra los contratos de permanencia abusivos

Este martes nace 'la nueva FACUA'

FACUA Málaga y el Ateneo de la ciudad desarrollan el ciclo ‘Cultura consumerista en el Ateneo’

FACUA Huelva aprueba el balance económico y de actividades de 2011 y el propuesto para 2012

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