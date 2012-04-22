FACUA informa
Boletín semanal número 182
22/04/2012
Negar la sanidad a los inmigrantes sin legalizar que no encuentran empleo "es una inmoral perversión", denuncia el presidente de FACUA
El Grupo Escuela de Teatro de Málaga representará la obra 'Con Retraso', en solidaridad con FACUA Málaga
FACUA Córdoba pide la participación de los usuarios en la elaboración de la nueva ordenanza del Taxi
FACUA Madrid llama a los consumidores a unirse a la manifestación contra el 'tarifazo' en el transporte público
FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles
FACUA Almería celebra su Asamblea General de Socios
Wert fomenta un modelo de universidad elitista que sólo exige esfuerzo a los pobres
FACUA y Adams firman un convenio de colaboración
"Son 4 cafés": absoluta insensiblidad del portavoz de Sanidad del PP sobre el copago de los pensionistas
FACUA y CCOO firman un convenio de colaboración
Los socios de FACUA Imanol Arias, Lara de Miguel y Patxi Freytez llaman a luchar contra los contratos de permanencia abusivos
FACUA considera inaceptable el tarifazo del 11% que pretende aplicar Renfe
FACUA alerta que el Gobierno prepara el terreno de una sanidad para ricos y otra para pobres
Nace la nueva FACUA y comienza la 'Lucha contra los abusos'
Vueling indemniza a un socio de FACUA tras cancelar su vuelo
FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con CCOO de Madrid
Lucha contra los contratos de permanencia abusivos
Este martes nace 'la nueva FACUA'
FACUA Málaga y el Ateneo de la ciudad desarrollan el ciclo ‘Cultura consumerista en el Ateneo’
FACUA Huelva aprueba el balance económico y de actividades de 2011 y el propuesto para 2012
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