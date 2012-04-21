Negar la sanidad a los inmigrantes sin legalizar que no encuentran empleo "es una inmoral perversión", denuncia el presidente de FACUA
"Castigar a medio millón de inmigrantes con el argumento de que no trabajan en un país con más de cinco millones de parados es un insulto lleno de cinismo"
FACUA.org
España-21/04/2012
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La retirada de las prestaciones sanitarias a los inmigrantes sin legalizar que no encuentran empleo «es una inmoral perversión que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos», denuncia el presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Pa