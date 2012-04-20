Nuestras accionesEl ministro de Educación falta el respeto a los universitarios que fracasan

Wert fomenta un modelo de universidad elitista que sólo exige esfuerzo a los pobres

FACUA denuncia que las medidas del Gobierno pueden expulsar de la enseñanza universitaria a los hijos de las clases trabajadoras más humildes.

FACUA.org
España-20/04/2012
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que las medidas del Gobierno pueden expulsar de la enseñanza universitaria a los hijos de las clases trabajadoras más humildes, una grave involución que devolverá a España a la situación de décadas atr&a

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