Wert fomenta un modelo de universidad elitista que sólo exige esfuerzo a los pobres
FACUA denuncia que las medidas del Gobierno pueden expulsar de la enseñanza universitaria a los hijos de las clases trabajadoras más humildes.
FACUA.org
España-20/04/2012
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