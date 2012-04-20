FACUA Madrid llama a los consumidores a unirse a la manifestación contra el 'tarifazo' en el transporte público
Partirá a las 12 horas desde la Plaza de Cibeles y finalizará en la calle Alcalá.
FACUA.org
Madrid-20/04/2012
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FACUA Madrid llama a los consumidores a unirse a la manifestación convocada por asociaciones y sindicatos contra la subida de tarifas en el transporte público de Madrid. Tendrá lugar este sábado 21 de abril a las 12 horas y partirá desde la Plaza de Cibele