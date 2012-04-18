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FACUA alerta que el Gobierno prepara el terreno de una sanidad para ricos y otra para pobres

Considera que el copago en medicamentos es una medida insolidaria contraria a la universalidad de la sanidad pública.

FACUA.org
España-18/04/2012
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FACUA-Consumidores en Acción manifiesta su total rechazo al copago en medicamentos, un auténtico atentado a la universalidad del sistema sanitario público, y alerta que el Gobierno prepara el terreno para implantar una sanidad de ricos y otra de pobres.

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