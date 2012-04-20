FACUA Córdoba pide la participación de los usuarios en la elaboración de la nueva ordenanza del Taxi
Espera una reacción positiva del Ayuntamiento, que dé opción a las asociaciones de consumidores a formar parte de la mesa de trabajo.
FACUA.org
Córdoba-20/04/2012
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