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FACUA Córdoba pide la participación de los usuarios en la elaboración de la nueva ordenanza del Taxi

Espera una reacción positiva del Ayuntamiento, que dé opción a las asociaciones de consumidores a formar parte de la mesa de trabajo.

FACUA.org
Córdoba-20/04/2012
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus ha pedido este viernes 20 de abril una reunión con la Concejala de Seguridad, Movilidad y Transportes, Ana Tamayo Ureña, para interesarse por algunos asuntos relaciones con el tr

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