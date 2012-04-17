Nace la nueva FACUA y comienza la 'Lucha contra los abusos'
Decenas de artistas se unen a la organización para llamar a la movilización de los consumidores en la 'Lucha contra los abusos'.
FACUA.org
España-17/04/2012
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