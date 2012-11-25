FACUA informa

Boletín semanal número 213
25/11/2012

FACUA firma un convenio con la asociación de consumidores italiana Adiconsum

FACUA Madrid critica el incremento desproporcionado del IBI durante esta última década

El Auditorio Rocío Jurado de Sevilla no albergará este sábado La Megaparty

Más de 25 organizaciones sociales protestarán ante el Ayuntamiento contra el encarecimiento de las tasas y los servicios públicos a los sevillanos

FACUA inicia una recogida de firmas bajo el lema 'Lucha contra los recortes en el derecho a la justicia'

Lucha contra los recortes en el acceso a la Justicia

FACUA pide mejoras legales para que ningún fabricante impida la libre elección de taller durante la garantía

200 jóvenes se benefician de las jornadas formativas impartidas por FACUA Huelva

FACUA denuncia que la ley de tasas judiciales establece una justicia para ricos y otra para pobres

La Audiencia de Sevilla ampara la libertad de expresión de FACUA al denunciar "fraudes millonarios" de Ryanair

¿Amenazado de desahucio? Verifica si cumples los requisitos establecidos por el Gobierno para pararlo 2 años

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