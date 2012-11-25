FACUA informa
Boletín semanal número 213
25/11/2012
FACUA firma un convenio con la asociación de consumidores italiana Adiconsum
FACUA Madrid critica el incremento desproporcionado del IBI durante esta última década
El Auditorio Rocío Jurado de Sevilla no albergará este sábado La Megaparty
Más de 25 organizaciones sociales protestarán ante el Ayuntamiento contra el encarecimiento de las tasas y los servicios públicos a los sevillanos
FACUA inicia una recogida de firmas bajo el lema 'Lucha contra los recortes en el derecho a la justicia'
Lucha contra los recortes en el acceso a la Justicia
FACUA pide mejoras legales para que ningún fabricante impida la libre elección de taller durante la garantía
200 jóvenes se benefician de las jornadas formativas impartidas por FACUA Huelva
FACUA denuncia que la ley de tasas judiciales establece una justicia para ricos y otra para pobres
La Audiencia de Sevilla ampara la libertad de expresión de FACUA al denunciar "fraudes millonarios" de Ryanair
¿Amenazado de desahucio? Verifica si cumples los requisitos establecidos por el Gobierno para pararlo 2 años
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio