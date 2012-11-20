FACUA denuncia que la ley de tasas judiciales establece una justicia para ricos y otra para pobres
El Gobierno limita el acceso a este derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos.
FACUA.org
España-20/11/2012
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