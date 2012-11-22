Lucha contra los recortes en el acceso a la Justicia
La nueva ley de tasas judiciales aprobada por el Gobierno de Rajoy divide la Justicia en una para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos.
FACUA.org
España-22/11/2012
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La nueva ley de tasas judiciales (Ley 10/2012, de 20 de noviembre) aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy supone la implantación de una Justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de nuestros recursos económicos.