Nuestras accionesPrimera resolución contra una marca

FACUA pide mejoras legales para que ningún fabricante impida la libre elección de taller durante la garantía

La multa de más de 180.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a Mazda confirma la libertad de los usuarios para efectuar el mantenimiento del vehículo en establecimientos independientes.

FACUA.org
España-21/11/2012
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FACUA-Consumidores en Acción celebra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por la que multa con 181.856 euros a Mazda por limitar al propietario de un vehículo su libertad

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