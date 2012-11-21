FACUA pide mejoras legales para que ningún fabricante impida la libre elección de taller durante la garantía
La multa de más de 180.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a Mazda confirma la libertad de los usuarios para efectuar el mantenimiento del vehículo en establecimientos independientes.
FACUA.org
España-21/11/2012
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