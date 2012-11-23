El Auditorio Rocío Jurado de Sevilla no albergará este sábado La Megaparty
Sus organizadores trasladan el evento a una discoteca de Dos Hermanas. Los usuarios tienen derecho a recuperar el dinero si ya no quieren asistir.
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Sevilla-23/11/2012
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Auditorio Municipal Rocío Jurado de la Isla de La Cartuja, en Sevilla | Foto: Manogamo
El Auditorio Municipal Rocío Jurado de la Isla de La Cartuja no albergará la macrofiesta La Megaparty que iba a celebrarse este sábado 24 de noviembre, la cual tendrá lugar finalmente en la discoteca B3 de Dos Hermanas.
Ante la inminente celebración del e