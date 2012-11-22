FACUA inicia una recogida de firmas bajo el lema 'Lucha contra los recortes en el derecho a la justicia'
Denuncia que la nueva ley de tasas judiciales producirá la indefensión de multitud de ciudadanos, vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución.
FACUA.org
España-22/11/2012
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