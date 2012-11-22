Nuestras accionesCampaña protagonizada por Alberto San Juan, Fernando Berlín y Olga Ruiz

FACUA inicia una recogida de firmas bajo el lema 'Lucha contra los recortes en el derecho a la justicia'

Denuncia que la nueva ley de tasas judiciales producirá la indefensión de multitud de ciudadanos, vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución.

FACUA.org
España-22/11/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra la nueva ley de tasas judiciales, bajo el lema Lucha contra los recortes en el derecho a la justicia. Los usuarios pueden suma

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos