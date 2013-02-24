FACUA informa
Boletín semanal número 226
24/02/2013
FACUA Madrid considera desproporcionada la subida de tarifas en los polideportivos de la ciudad
FACUA exige al Gobierno que garantice los derechos de los viajeros ante el cierre de Vibo Viajes
FACUA Madrid rechaza el nuevo ataque del Gobierno regional a los alumnos de formación profesional
FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con UGT de Madrid
Organizaciones sociales andaluzas llaman a la movilización social el 28 de febrero
FACUA pide al Gobierno y las comunidades autónomas que investiguen las irregularidades de Orizonia
FACUA denuncia a Vueling por limitar el reintegro de la vuelta de los vuelos afectados por la huelga
FACUA denuncia a Nestlé al trascender la presencia de carne de caballo en pastas Buitoni con vacuno
Responsables de FACUA y de la asociación argentina Proconsumer mantienen un encuentro
FACUA Andalucía publica una guía sobre seguros de automóviles
Más de 25 organizaciones sevillanas llaman a la movilización para conmemorar el Día de Andalucía
FACUA aconseja reclamar indemnizaciones por los perjuicios económicos que cause la huelga en Iberia
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