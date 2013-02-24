FACUA informa

Boletín semanal número 226
24/02/2013

FACUA Madrid considera desproporcionada la subida de tarifas en los polideportivos de la ciudad

FACUA exige al Gobierno que garantice los derechos de los viajeros ante el cierre de Vibo Viajes

FACUA Madrid rechaza el nuevo ataque del Gobierno regional a los alumnos de formación profesional

FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con UGT de Madrid

Organizaciones sociales andaluzas llaman a la movilización social el 28 de febrero

FACUA pide al Gobierno y las comunidades autónomas que investiguen las irregularidades de Orizonia

FACUA denuncia a Vueling por limitar el reintegro de la vuelta de los vuelos afectados por la huelga

FACUA denuncia a Nestlé al trascender la presencia de carne de caballo en pastas Buitoni con vacuno

Responsables de FACUA y de la asociación argentina Proconsumer mantienen un encuentro

FACUA Andalucía publica una guía sobre seguros de automóviles

Más de 25 organizaciones sevillanas llaman a la movilización para conmemorar el Día de Andalucía

FACUA aconseja reclamar indemnizaciones por los perjuicios económicos que cause la huelga en Iberia

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