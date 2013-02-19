Nuestras accionesPor un fraude alimentario mediante publicidad engañosa

FACUA denuncia a Nestlé al trascender la presencia de carne de caballo en pastas Buitoni con vacuno

Reclama a las autoridades autonómicas que hagan públicos los resultados de las inspecciones solicitadas por la Comisión Europea.

FACUA.org
España-19/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Nestlé tras conocerse la retirada en España e Italia de los productos Buitoni Ravioli y Buitoni Tortellini rellenos de carne de vacuno, que contenían más de un 1% de ADN de caballo, según publica el diario

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