Nuestras acciones#28F

Más de 25 organizaciones sevillanas llaman a la movilización para conmemorar el Día de Andalucía

Compromiso Social para el Progreso de Sevilla invita a los andaluces a defender el Estatuto de Autonomía y el autogobierno con la manifestación de este 28 de febrero.

FACUA.org
Sevilla-18/02/2013
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Las más de 25 organizaciones ciudadanas firmantes del manifiesto Compromiso social para el Progreso de Sevilla llaman a la defensa del Estatuto de Autonomía andaluz y el autogobierno de la comunidad con la manifestación convocada para este 28 de febrero, Día d

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