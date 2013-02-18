FACUA aconseja reclamar indemnizaciones por los perjuicios económicos que cause la huelga en Iberia
Considera que deben ser las empresas, y no los usuarios, las que asuman el riesgo de huelga cuando se contrata un servicio.
FACUA.org
España-18/02/2013
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Los paros se desarrollarán del 18 al 22 de febrero; del 4 al 8 de marzo y del 18 al 22 del próximo mes. | Foto: J. Miguel Rodríguez (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios de Iberia afectados por la huelga que reclamen indemnizaciones por los posibles perjuicios económicos que sufran, y que no se conformen con la simple devolución del importe del billete si les cancelan el contrato en lugar