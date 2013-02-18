Nuestras accionesNo puede argumentar que sea una circunstancia 'extraordinaria e inevitable'

FACUA aconseja reclamar indemnizaciones por los perjuicios económicos que cause la huelga en Iberia

Considera que deben ser las empresas, y no los usuarios, las que asuman el riesgo de huelga cuando se contrata un servicio.

FACUA.org
España-18/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios de Iberia afectados por la huelga que reclamen indemnizaciones por los posibles perjuicios económicos que sufran, y que no se conformen con la simple devolución del importe del billete si les cancelan el contrato en lugar

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