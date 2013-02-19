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FACUA denuncia a Vueling por limitar el reintegro de la vuelta de los vuelos afectados por la huelga

La compañía impone arbitrariamente como requisito para la devolución de los billetes de ida y vuelta que exista "menos de 72 horas de diferencia entre los dos vuelos".

FACUA.org
Andalucía-19/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vueling ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por limitar los requisitos para la devolución de los billetes de vuelta de los vuelos afectados por la huelga de Iberia, y reclama a este organismo que le imponga una sanci&

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