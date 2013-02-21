Nuestras accionesCritica la opacidad de los responsables del Grupo Orizonia

FACUA exige al Gobierno que garantice los derechos de los viajeros ante el cierre de Vibo Viajes

La agencia debe informar a los afectados y habilitar una dirección para que puedan presentar sus reclamaciones por el incumplimiento de los contratos.

FACUA.org
España-21/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que vele por los derechos de los viajeros afectados por el cierre anunciado de las agencias Vibo Viajes, del Grupo Orizonia, y pide respuestas ante la incógnita sobre el futuro de la corporación.

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