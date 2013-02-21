FACUA exige al Gobierno que garantice los derechos de los viajeros ante el cierre de Vibo Viajes
La agencia debe informar a los afectados y habilitar una dirección para que puedan presentar sus reclamaciones por el incumplimiento de los contratos.
FACUA.org
España-21/02/2013
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