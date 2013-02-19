Organizaciones sociales andaluzas llaman a la movilización social el 28 de febrero
En Sevilla y Málaga la convocatoria comienza a las 11:00 horas, mientras que en el resto de provincias los recorridos empiezan a las 12 horas.
FACUA.org
Andalucía-19/02/2013
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Las organizaciones sociales pertenecientes a la plataforma Compromiso Social para el Progreso invitan a los andaluces a salir a la calle y que hagan del 28 de febrero un día de movilización y de reivindicacion social.
La plataforma, que ha elaborado un manifiesto titulado