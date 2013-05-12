FACUA informa

Boletín semanal número 237
12/05/2013

FACUA Málaga firma un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Casabermeja

FACUA ve aberrante que el Supremo exima a la banca de devolver lo cobrado con las cláusulas suelo

FACUA Huelva negocia el desbloqueo de 26 viviendas de autoconstrucción en Valverde del Camino

FACUA Málaga se suma a un manifiesto contra las prospecciones petrolíferas en la Costa del Sol

FACUA apoya las movilizaciones con motivo de la huelga general de la enseñanza del 9 de mayo

Los usuarios pagamos hasta 200 euros anuales en comisiones bancarias, según un análisis de FACUA

Panini retira el último número de 'Asombroso Spider-Man' por un error de impresión

FACUA Sevilla celebra una reunión con socios afectados por las preferentes de Bankia

Las organizaciones sociales andaluzas apoyan la huelga general de la enseñanza del 9 de mayo

FACUA Madrid celebra su 6ª Asamblea General de socios

FACUA Madrid rechaza que el Ayuntamiento imponga el servicio de teleasistencia de copago

FACUA Jaén explica el funcionamiento de la asociación a escolares de ciclos formativos de Linares

FACUA Huelva apoya las propuestas por el desarrollo de la línea de tren Huelva - Zafra

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