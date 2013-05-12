FACUA informa
Boletín semanal número 237
12/05/2013
FACUA Málaga firma un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Casabermeja
FACUA ve aberrante que el Supremo exima a la banca de devolver lo cobrado con las cláusulas suelo
FACUA Huelva negocia el desbloqueo de 26 viviendas de autoconstrucción en Valverde del Camino
FACUA Málaga se suma a un manifiesto contra las prospecciones petrolíferas en la Costa del Sol
FACUA apoya las movilizaciones con motivo de la huelga general de la enseñanza del 9 de mayo
Los usuarios pagamos hasta 200 euros anuales en comisiones bancarias, según un análisis de FACUA
Panini retira el último número de 'Asombroso Spider-Man' por un error de impresión
FACUA Sevilla celebra una reunión con socios afectados por las preferentes de Bankia
Las organizaciones sociales andaluzas apoyan la huelga general de la enseñanza del 9 de mayo
FACUA Madrid celebra su 6ª Asamblea General de socios
FACUA Madrid rechaza que el Ayuntamiento imponga el servicio de teleasistencia de copago
FACUA Jaén explica el funcionamiento de la asociación a escolares de ciclos formativos de Linares
FACUA Huelva apoya las propuestas por el desarrollo de la línea de tren Huelva - Zafra
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