FACUA Huelva negocia el desbloqueo de 26 viviendas de autoconstrucción en Valverde del Camino
En una reunión mantenida con la Consejería de Fomento y Vivienda analizan la situación de este proyecto bloqueado desde 2007.
FACUA.org
Huelva-09/05/2013
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FACUA Huelva se ha reunido con la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, María Villaverde Fernández, para desbloquear las ayudas económicas a veintiséis viviendas de autoconstrucción en Valverde del Camino.
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