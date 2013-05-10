FACUA ve aberrante que el Supremo exima a la banca de devolver lo cobrado con las cláusulas suelo
Con el argumento de que "la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico".
FACUA.org
España-10/05/2013
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El Supremo considera estas cláusulas abusivas por su falta de transparencia. | Foto: FACUA/Uwe Strasser (CC BY 2.0)
Los bancos pueden quedarse con todo el dinero que les ha reportado uno de los mayores fraudes financieros de la historia de España. Es la decisión del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, que ha dictaminado que obligarles a devolverlo «generaría el riesgo de