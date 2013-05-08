Los usuarios pagamos hasta 200 euros anuales en comisiones bancarias, según un análisis de FACUA
Barclays, Santander y Unicaja son los bancos con las comisiones más altas de los doce analizados por la asociación.
FACUA.org
España-08/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha evaluado las cantidades que cada año pagan los usuarios en comisiones bancarias. El usuario tipo establecido en el análisis paga cada año una media de 145,82 euros por las comisiones de su cuenta.
El perfil del análisis de