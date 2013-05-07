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FACUA Sevilla celebra una reunión con socios afectados por las preferentes de Bankia

Miembros de la asociación han informado a los asistentes de los pasos que pueden seguir ante el arbitraje propuesto por el Gobierno.

FACUA.org
Sevilla-07/05/2013
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FACUA Sevilla ha celebrado este martes en su sede de Resolana, 8 una reunión informativa con socios afectados por el fraude de las participaciones preferentes y deuda subordinada de Bankia.

En el encuentro, Rocío Algeciras, vicepresidenta de FACUA Sevilla, y

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