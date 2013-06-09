FACUA informa
Boletín semanal número 241
09/06/2013
Asociaciones de consumidores de Málaga se ofrecen a los afectados por Emasa en Palma-Palmilla
Tras la denuncia de FACUA Cádiz se retira la publicidad de los menús de comedores escolares
FACUA Sevilla llama a secundar la marcha por el derecho a la vivienda de este sábado
Agricultura miente: no hubo interlocución con las asociaciones de consumidores en la 'ley mordaza'
FACUA Catalunya asiste a una prueba piloto del sistema SDDR de recuperación de envases en Cadaqués
FACUA Andalucía ve positivo el anteproyecto de ley de transparencia pero exige dar más pasos
FACUA Andalucía valora el proyecto de ley para el cumplimiento de función social de la vivienda
FACUA Sevilla vuelve a poner en marcha en junio su oficina de atención al inmigrante
Consumur conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con los premios 'El Medio Ambiente: Mi entorno'
FACUA alerta que el PP pretende una 'ley mordaza' para impedir que se destapen fraudes alimentarios
FACUA ingresa en la organización de consumidores europea Codaction
Endesa anuncia el sorteo de '100 años de luz gratis'... cuando el premio se reduce a sólo 700 euros
FACUA Castilla y León rechaza la doble tasa de basuras impuesta a los vallisoletanos
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