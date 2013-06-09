FACUA informa

Boletín semanal número 241
09/06/2013

Asociaciones de consumidores de Málaga se ofrecen a los afectados por Emasa en Palma-Palmilla

Tras la denuncia de FACUA Cádiz se retira la publicidad de los menús de comedores escolares

FACUA Sevilla llama a secundar la marcha por el derecho a la vivienda de este sábado

Agricultura miente: no hubo interlocución con las asociaciones de consumidores en la 'ley mordaza'

FACUA Catalunya asiste a una prueba piloto del sistema SDDR de recuperación de envases en Cadaqués

FACUA Andalucía ve positivo el anteproyecto de ley de transparencia pero exige dar más pasos

FACUA Andalucía valora el proyecto de ley para el cumplimiento de función social de la vivienda

FACUA Sevilla vuelve a poner en marcha en junio su oficina de atención al inmigrante

Consumur conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con los premios 'El Medio Ambiente: Mi entorno'

FACUA alerta que el PP pretende una 'ley mordaza' para impedir que se destapen fraudes alimentarios

FACUA ingresa en la organización de consumidores europea Codaction

Endesa anuncia el sorteo de '100 años de luz gratis'... cuando el premio se reduce a sólo 700 euros

FACUA Castilla y León rechaza la doble tasa de basuras impuesta a los vallisoletanos

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