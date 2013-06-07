FACUA Sevilla llama a secundar la marcha por el derecho a la vivienda de este sábado
La protesta, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla, saldrá a las 19 horas de los Juzgados del Prado de San Sebastián.
FACUA.org
Sevilla-07/06/2013
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FACUA Sevilla llama a la ciudadanía a secundar la marcha Contra la impunidad financiera, contra la estafa hipotecaria y por el derecho a la vivienda que tendrá lugar este sábado 8 de junio a las 19 horas.
La movilización tiene prevista su salida en los