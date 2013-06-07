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Tras la denuncia de FACUA Cádiz se retira la publicidad de los menús de comedores escolares

Sin embargo, la Delegación de Educación todavía no ha contestada a la asociación sobre las deficiencias en el servicio que presta la misma empresa denunciada.

FACUA.org
Cádiz-07/06/2013
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Tras la denuncia de FACUA Cádiz, Dujonka, la empresa encargada de gestionar el servicio de diferentes comedores de colegios públicos de la provincia de Cádiz, retira la publicidad que se realizaba en los menús de los comedores escolares.

La citada empresa insert

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