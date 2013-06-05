FACUA Andalucía valora el proyecto de ley para el cumplimiento de función social de la vivienda
La presidenta de la federación, Olga Ruiz Legido, ha valorado positivamente los objetivos de la norma, aunque ha lamentado que la medida por sí sola sea insuficiente y que su cumplimiento dependerá de las asignaciones presupuestarias.
FACUA.org
Andalucía-05/06/2013
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz Legido, ha comparecido este miércoles ante la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz para valorar el Proyecto de Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de función social de la vivi