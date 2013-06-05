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FACUA Sevilla vuelve a poner en marcha en junio su oficina de atención al inmigrante

El horario de consulta para todos aquellos inmigrantes que necesiten asesoramiento en temas relacionados con el consumo es de 9.00 a 13.30 horas.

FACUA.org
Sevilla-05/06/2013
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FACUA Sevilla reabrirá su oficina de atención al inmigrante en este mes de junio. Será en sus instalaciones de Resolana, número 8.

La asociación atenderá en horario de 9.00 a 13.30 horas a todos aquellos usuarios inmigrantes que necesiten asesorami

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