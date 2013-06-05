FACUA alerta que el PP pretende una 'ley mordaza' para impedir que se destapen fraudes alimentarios
El grupo popular introduce una enmienda en el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que FACUA considera inconstitucional. Tras ella está el lobby de la gran industria de la alimentación.
FACUA.org
España-05/06/2013
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