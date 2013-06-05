Nuestras acciones

Consumur conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con los premios 'El Medio Ambiente: Mi entorno'

La organización insta a los ciudadanos a que lleven a cabo hábitos de consumo responsables y sostenibles con el Medio Ambiente

FACUA.org
Murcia-05/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este 5 de junio, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, insta a los consumidores y usuarios de la Región de Murcia a que lleven a cabo hábitos de consumo que sean responsables y respetuosos con

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos