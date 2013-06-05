Consumur conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con los premios 'El Medio Ambiente: Mi entorno'
La organización insta a los ciudadanos a que lleven a cabo hábitos de consumo responsables y sostenibles con el Medio Ambiente
FACUA.org
Murcia-05/06/2013
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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este 5 de junio, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, insta a los consumidores y usuarios de la Región de Murcia a que lleven a cabo hábitos de consumo que sean responsables y respetuosos con