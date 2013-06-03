FACUA Castilla y León rechaza la doble tasa de basuras impuesta a los vallisoletanos
La asociación plantea a los vecinos que renuncien a recoger la notificación del nuevo pago al considerar que no están garantizados los requisitos de veracidad y fehaciencia en las entregas domiciliarias.
FACUA.org
Castilla y León-03/06/2013
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FACUA Castilla y León rechaza la aprobación de una nueva tasa para que los ciudadanos de Valladolid paguen dos veces por el servicio de la recogida de basuras.
La asociación recuerda que desde 1984 la tasa de basuras se incluye en el recibo del llamado actualmente Impu