FACUA informa
Boletín semanal número 246
14/07/2013
La banca supera a las telecos y pasa a ser el sector más denunciado en el primer semestre de 2013
FACUA Cádiz recuerda que el Ayuntamiento figura como organizador del concierto de Alejandro Sanz
FACUA Sevilla exige la paralización de la privatización de las instalaciones deportivas municipales
FACUA detecta precios hasta un 75% menores que los de mercado en tiendas de compra de móviles usados
FACUA cree que la desfinanciación de anticonceptivos es un nuevo ataque a los derechos de la mujer
La organización del concierto de Alejandro Sanz en Córdoba dice a FACUA que resolverán las quejas
FACUA logra 100.000 euros de multa a Canal+ por meter en Asnef a una víctima de un alta fraudulenta
FACUA denuncia irregularidades durante los conciertos de Alejandro Sanz en Cádiz y Córdoba
Murprotec devuelve a un socio de FACUA más de 7.500 euros por no arreglarle las humedades de su casa
Madrid multa a Apple con 47.000 euros por anunciar que sus productos sólo tienen un año de garantía
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