La banca supera a las telecos y pasa a ser el sector más denunciado en el primer semestre de 2013
Las eléctricas consolidan la tercera posición en las reclamaciones de los consumidores en FACUA.
FACUA.org
España-12/07/2013
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El 30,9% de las reclamaciones presentadas en FACUA durante el primer semestre de 2013 fueron contra bancos y otras entidades financieras. El 30,1% fue contra 'telecos' y el 8% contra compañías eléctricas y de gas.
La banca ha superado a las compañías de telecomunicaciones y pasa a ser el sector más denunciado en FACUA-Consumidores en Acción entre enero y junio de 2013. Las irregularidades de las eléctricas las sitúan en la tercera posición.
La asociac