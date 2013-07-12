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La banca supera a las telecos y pasa a ser el sector más denunciado en el primer semestre de 2013

Las eléctricas consolidan la tercera posición en las reclamaciones de los consumidores en FACUA.

FACUA.org
España-12/07/2013
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La banca ha superado a las compañías de telecomunicaciones y pasa a ser el sector más denunciado en FACUA-Consumidores en Acción entre enero y junio de 2013. Las irregularidades de las eléctricas las sitúan en la tercera posición.

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