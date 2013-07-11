Nuestras accionesConstata posibles irregularidades con las hojas de reclamaciones

FACUA Cádiz recuerda que el Ayuntamiento figura como organizador del concierto de Alejandro Sanz

Tras las irregularidades del pasado sábado, la asociación ha denunciado tanto al Consistorio como a los tres organizadores que aparecen en carteles y entradas.

FACUA.org
Cádiz-11/07/2013
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FACUA Cádiz ha presentado una denuncia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía contra las entidades que figuran como organizadores en los carteles y entradas del concierto de Alejandro Sanz del pasado sábado.

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