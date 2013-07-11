FACUA Cádiz recuerda que el Ayuntamiento figura como organizador del concierto de Alejandro Sanz
Tras las irregularidades del pasado sábado, la asociación ha denunciado tanto al Consistorio como a los tres organizadores que aparecen en carteles y entradas.
FACUA.org
Cádiz-11/07/2013
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FACUA Cádiz ha presentado una denuncia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía contra las entidades que figuran como organizadores en los carteles y entradas del concierto de Alejandro Sanz del pasado sábado.
La asociación