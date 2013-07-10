Nuestras accionesSi la visibilidad fue peor, los usuarios pueden reclamar compensaciones

La organización del concierto de Alejandro Sanz en Córdoba dice a FACUA que resolverán las quejas

Indica que se realizaron unas 200 reubicaciones de los tendidos 7 y 8 al 2, y en algunos casos a pista y Zona Premium, de mayor valor económico.

FACUA.org
Córdoba-10/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que los organizadores del concierto de Alejandro Sanz en Córdoba aseguran que atenderán todas las reclamaciones presentadas ante las reubicaciones sufridas por numerosos asistentes.

Los responsables han trasladad

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