FACUA informa
Boletín semanal número 247
21/07/2013
La organizadora del concierto de Alejandro Sanz niega a FACUA Cádiz lo denunciado por los usuarios
Consumur firma un acuerdo con la ONG contra la exclusión social Proyecto Abraham
FACUA Madrid rechaza la brutal subida de tasas universitarias aprobada por el Gobierno autonómico
Lucha contra los abusos en la venta de billetes aéreos
Lucha contra las aerolíneas que eluden indemnizarnos
FACUA ve homófobo y machista el veto a lesbianas y solteras en la reproducción asistida pública
Sólo Dinamarca y Malta superan a España en los precios de la gasolina antes de impuestos en la UE
Telecos penalizan ilegalmente por recibos devueltos, retrasos o restablecimientos de servicio
FACUA pide a Extremadura que indique el fin del canon de saneamiento que se cobra desde hace un año
Vodafone, compañía de telecomunicaciones líder en denuncias en FACUA en el primer semestre de 2013
FACUA denuncia al Santander por publicitar de forma engañosa los Préstamos Renta Universidad ICO
Las reclamaciones a la Banca aumentan un 300% en el primer semestre de 2013, según FACUA Córdoba
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