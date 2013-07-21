FACUA informa

Boletín semanal número 247
21/07/2013

La organizadora del concierto de Alejandro Sanz niega a FACUA Cádiz lo denunciado por los usuarios

Consumur firma un acuerdo con la ONG contra la exclusión social Proyecto Abraham

FACUA Madrid rechaza la brutal subida de tasas universitarias aprobada por el Gobierno autonómico

Lucha contra los abusos en la venta de billetes aéreos

Lucha contra las aerolíneas que eluden indemnizarnos

FACUA ve homófobo y machista el veto a lesbianas y solteras en la reproducción asistida pública

Sólo Dinamarca y Malta superan a España en los precios de la gasolina antes de impuestos en la UE

Telecos penalizan ilegalmente por recibos devueltos, retrasos o restablecimientos de servicio

FACUA pide a Extremadura que indique el fin del canon de saneamiento que se cobra desde hace un año

Vodafone, compañía de telecomunicaciones líder en denuncias en FACUA en el primer semestre de 2013

FACUA denuncia al Santander por publicitar de forma engañosa los Préstamos Renta Universidad ICO

Las reclamaciones a la Banca aumentan un 300% en el primer semestre de 2013, según FACUA Córdoba

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