Nuestras accionesLa entidad debe asumir sus compromisos publicitarios

FACUA denuncia al Santander por publicitar de forma engañosa los Préstamos Renta Universidad ICO

El banco promocionó estos créditos durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011 con condiciones más ventajosas que las que aparecían en el BOE.

FACUA.org
España-15/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Banco Santander por publicitar de forma engañosa los Préstamos Renta Universidad ICO para estudiantes de posgrado durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011.

El banco promocionó estos créditos en colaboraci&oacu

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