FACUA denuncia al Santander por publicitar de forma engañosa los Préstamos Renta Universidad ICO
El banco promocionó estos créditos durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011 con condiciones más ventajosas que las que aparecían en el BOE.
FACUA.org
España-15/07/2013
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De esta forma tan atractiva vendía el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2007 estos préstamos para estudiantes de másteres oficiales.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Banco Santander por publicitar de forma engañosa los Préstamos Renta Universidad ICO para estudiantes de posgrado durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011.
El banco promocionó estos créditos en colaboraci&oacu