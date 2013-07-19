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FACUA Madrid rechaza la brutal subida de tasas universitarias aprobada por el Gobierno autonómico

La asociación teme que los hijos de las clases trabajadoras más humildes no puedan acceder a estudiar una carrera.

FACUA.org
Madrid-19/07/2013
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FACUA Madrid rechaza la brutal subida de tasas en las universidades madrileñas aprobadas por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la comunidad autónoma.

Esta resolución afecta a más de 189.000 estudiantes universitarios, que pasar&aacu

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