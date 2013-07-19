Nuestras acciones

Lucha contra las aerolíneas que eluden indemnizarnos

¿Tu vuelo sale con horas de horas de retraso y no quieren indemnizarte? ¿Se inventan problemas meteorológicos para evitar compensarte por sus cancelaciones?

FACUA.org
España-19/07/2013
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¿Tu vuelo sale con horas de horas de retraso y no quieren indemnizarte? ¿Se inventan problemas meteorológicos para evitar compensarte por sus cancelaciones? ¿Te han dejado toda la noche tirado en el aeropuerto con tal de no pagarte un hotel?

Si una aerolí

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