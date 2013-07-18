Telecos penalizan ilegalmente por recibos devueltos, retrasos o restablecimientos de servicio
FACUA denuncia a Movistar, Vodafone, Orange, Ono y Yoigo por estas irregularidades. Facilita un modelo de reclamación a los usuarios afectados.
FACUA.org
España-18/07/2013
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Las compañías cobran cantidades desproporcionadas que oscilan entre los 12,10 euros de Yoigo y los 30,25 de Movistar. | Foto: FACUA/Carlos Fenollosa (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar, Vodafone, Orange, Ono y Yoigo por penalizar ilegalmente a los usuarios por devolver un recibo, retrasarse en el pago o restablecerles el servicio tras una suspensión temporal.
Las compañías cobran por ello cantidades desproporcionadas,