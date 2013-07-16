Nuestras accionesLos cánones deben tener un objetivo finalista claro

FACUA pide a Extremadura que indique el fin del canon de saneamiento que se cobra desde hace un año

La comunidad autónoma impuso un tributo para la financiación de obras hidráulicas y su mantenimiento pero la asociación desconoce el listado de las infraestructuras a las que van destinadas.

FACUA.org
Extremadura-16/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la comunidad autónoma de Extremadura la información sobre las obras que se están ejecutando y el planteamiento de las infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad des

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