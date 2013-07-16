FACUA pide a Extremadura que indique el fin del canon de saneamiento que se cobra desde hace un año
La comunidad autónoma impuso un tributo para la financiación de obras hidráulicas y su mantenimiento pero la asociación desconoce el listado de las infraestructuras a las que van destinadas.
FACUA.org
Extremadura-16/07/2013
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