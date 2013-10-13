FACUA informa

Boletín semanal número 259
13/10/2013

La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, se reúne con el Defensor del Pueblo Andaluz

FACUA asesora a los usuarios de la comarca extremeña de Vegas Bajas ante el cobro de agua no potable

FACUA Madrid recomienda reclamar ante la paralización del programa de detección de cáncer de mama

El portavoz de FACUA demanda al presidente de Ausbanc por intromisión ilegítima en su honor

La Fundación FACUA y la Fundación Gestrafic firman un convenio de colaboración

Consumur pide un bono único de transporte público para todo el municipio de Murcia

La tasa a las grandes superficies puede contribuir a equilibrar el mercado en beneficio del usuario

FACUA muestra su apoyo a Greenpeace y pide al embajador ruso la liberación de los 30 detenidos

FACUA Andalucía apoya los actos que reivindican el derecho a un empleo digno

FACUA Sevilla rechaza la ampliación de los aparcamientos de la zona azul

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