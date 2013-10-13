FACUA informa
Boletín semanal número 259
13/10/2013
La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, se reúne con el Defensor del Pueblo Andaluz
FACUA asesora a los usuarios de la comarca extremeña de Vegas Bajas ante el cobro de agua no potable
FACUA Madrid recomienda reclamar ante la paralización del programa de detección de cáncer de mama
El portavoz de FACUA demanda al presidente de Ausbanc por intromisión ilegítima en su honor
La Fundación FACUA y la Fundación Gestrafic firman un convenio de colaboración
Consumur pide un bono único de transporte público para todo el municipio de Murcia
La tasa a las grandes superficies puede contribuir a equilibrar el mercado en beneficio del usuario
FACUA muestra su apoyo a Greenpeace y pide al embajador ruso la liberación de los 30 detenidos
FACUA Andalucía apoya los actos que reivindican el derecho a un empleo digno
FACUA Sevilla rechaza la ampliación de los aparcamientos de la zona azul
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